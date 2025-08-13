Захарова сообщила о смерти посла РФ в отставке Анатолия Адамишина

Российский посол в отставке Анатолий Адамишин, проработавший в министерстве иностранных дел РФ 40 лет, ушел из жизни, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в ближайшее время будет опубликован официальный некролог, посвященный послу.

Адамишин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ с 1982 года. С 1986 по 1990 год он работал в качестве заместителя главы МИД СССР, а с 1990 по 1992 год – в качестве посла СССР, а затем России в Италии.

С 1993 по 1994 год Адамишин занимал должность первого заместителя министра иностранных дел России, с 1994 по 1997 год посла РФ в Великобритании. Кроме того, в 1997 году Адамишин был назначен министром России по делам СНГ.