МИД России: Киев не думает о мире, видит в переговорах возможность затянуть бои

Власти Украины не думают о мире, в любых переговорах Киев видит возможность затянуть бои и удержать власть.

С таким заявлением выступил на брифинге директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев.

«Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас», — сказал он.

Также в ходе брифинга Фадее заявил об усилении Киевом террористической активности по мере приближения саммита России и США на Аляске.