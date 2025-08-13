МИД России: Киев не думает о мире, видит в переговорах возможность затянуть бои
Власти Украины не думают о мире, в любых переговорах Киев видит возможность затянуть бои и удержать власть.
С таким заявлением выступил на брифинге директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев.
«Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас», — сказал он.
Также в ходе брифинга Фадее заявил об усилении Киевом террористической активности по мере приближения саммита России и США на Аляске.