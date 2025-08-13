Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

Официальные лица США и России перед встречей американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине вдоль нынешних линий фронта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Пять ключевых факторов, которые, по нашей оценке, имеют решающее значение для исхода российско-украинской войны, такие как финансовая мощь, людские ресурсы, огневая мощь, моральный дух и территориальный контроль, указывают на то, что преимущество России продолжает расти», — отметил аналитик Bloomberg Geoeconomics Алекс Кокчаров.

Ранее США призвали власти в Киеве дать реалистичную оценку боеспособности украинской армии перед предстоящей встречей Путина и Трампа. Белый дом попросил украинских коллег «реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями».