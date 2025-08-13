Депутат ответил британскому полковнику на идею ареста Путина

В комитете Госдумы по международны делам ответили на дерзкое заявление британского военного эксперта, отставного полковника Хэмиша Бреттон-Гордона, который в эфире Byline TV предложил задержать президента России Владимира Путина на Аляске по ордеру Международного уголовного суда.

"Можно ему посоветовать полететь в Анкоридж, попал на эту военную базу и совершил эти действия. Пусть рискнет это сделать", — заявил депутат в комментарии порталу News.ru.

Парламентарий выразил недоумение по поводу самой идеи и роли МУС в ней, юрисдикцию которого Россия, как и США, не признает.

"И при чем тут МУС? Идиоты какие-то люди, просто дебилы, а мы просто тратим время, обсуждая заявления больных людей", — эмоционально высказался депутат.

Российский политик добавил, что подобные заявления нацелены исключительно на создание информационного шума. "Чем больше об этом будут говорить и печатать журналисты — они на этом выигрывают, им нужен информационный шум. Больные люди", — заключил он.