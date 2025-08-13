Захарова: Япония не видит и не слышит итоги Второй мировой войны во всей полноте

Япония уже 80 лет «не видит, не слышит и не признаёт» итоги Второй мировой войны во всей их полноте, но российская сторона продолжит просвещать Токио на этот счёт.

Об этом в эфире Радио Sputnik сказала представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ведущим Константином Придыбайло.

«Они постоянно придумывают мифологему, развивают её, делают частью своей государственной политики относительно итогов Второй мировой войны. Уникальная страна, кстати говоря, которая до сих пор эти итоги не признала. То есть признала частично, с какими-то оговорками. Вступили в ООН тоже со звёздочкой», — отметила представитель МИД.

Отсюда официальный Токио перекидывает «идеологический и политический» мостик в современность, высказываясь на тему российских Курильских островов, напомнила Захарова.

«Будем их дальше просвещать», — добавила она, отметив, что такая работа ведётся в том числе с РВИО.

Так, Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление японского МИД о якобы неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года и о «незаконной оккупации» южных Курильских островов. В Москве тогда отреагировали на заявление Токио. Там напомнили: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закреплённых послевоенными договорённостями Союзных держав и Уставом ООН.

С 9 августа посольство России в Китае совместно с китайской редакцией RT продолжает рассказывать о том, как велась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Она привела к окончательному разгрому японского милитаризма на Дальнем Востоке и стала завершающим этапом Второй мировой войны. В пятой серии рассказывается о бое советской армии за Солунь.