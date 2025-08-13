Публикация большой фотографии с 1000 украинских военнопленных, от которых отказывается Киев, помогла пресечь стандартную лживую реакцию киевского режима на все подобные предложения, исходящие от России. Сейчас же украинские власти попросту молчат, видя, что им показали все точные данные о пленных украинцах.

Об этом в эфире Радио Sputnik сказала представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ведущим Константином Придыбайло.

«Эта фотография — да, мы переходим к таким банальным шагам, но они действуют, они работают. Поэтому они (украинские власти. — RT) не смели сказать и не посмеют сказать ни одного слова, что этих людей нет», — отметила дипломат.

Список всей тысячи военнопленных опубликован с «фотографической подтверждённостью», подчеркнула Мария Захарова, добавив, что Киев всё равно не желает забирать этих людей.

«Они не забирают их живыми, они не забирают их мёртвыми — не забирают их никак», — добавила собеседница.

12 августа RT опубликовал полную петицию с подписями 1 тыс. пленных, адресованную Зеленскому.

Перед этим RT опубликовал обращение от 1 тыс. украинских пленных, а также запустил сайт 1000ua.ru, на котором собрана информация о них.