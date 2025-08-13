Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский борется не с Россией, он борется с украинским народом, чтобы "уничтожить его".

"Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма, под флагами некоей национальной идентичности, но уничтожить физически, - подчеркнула она в эфире радио Sputnik, комментируя отказ Киева принять в рамках обмена тысячу пленных солдат ВСУ. - Не нужны им [Киеву] граждане Украины ни живыми, ни мертвыми".