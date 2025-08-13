Путина на Аляске будут охранять в том числе агенты Секретной службы США

Безопасность президента России Владимира Путина на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США.

Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд.

«Когда президент Путин прибудет в Соединённые Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США», — сказал он.

Макдоналд при этом подчеркнул, что политический климат и разногласия политического характера никогда не примешиваются к работе органов охраны высших государственных лидеров.

В CNN ранее сообщили, что встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов между тем выразил мнение, что Украина готова на всё ради срыва саммита Россия — США на Аляске.