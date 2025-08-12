Захарова заявила о планах Киева сорвать саммит

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кровавые провокации «фирменным почерком» киевского режима, комментируя предупреждение Минобороны России о готовящемся срыве российско-американских переговоров.

«Уже стало их преступным почерком», — коротко и жестко заявила дипломат, передает ТАСС.

Таким образом она отреагировала на экстренное сообщение оборонного ведомства о готовящейся провокации.

Ранее Министерство обороны России заявило, что, по имеющейся информации, киевский режим готовит провокационный удар по гражданскому населению для срыва встречи Путина и Трампа. По данным ведомства, в город Чугуев Харьковской области уже доставлена группа иностранных журналистов. Непосредственно перед саммитом, в пятницу, ВСУ планируют нанести удар по густонаселенному кварталу или больнице, чтобы немедленно зафиксировать большое количество жертв, обвинить в этом Россию и создать негативный фон для срыва переговоров.