РФ считает неприемлемым курс Норвегии на милитаризацию Шпицбергена

Россия считает неприемлемым курс норвежских властей на милитаризацию архипелага Шпицберген. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности, что чревато ростом напряженности в высоких широтах", - подчеркнул он.