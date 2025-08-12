Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил Кремль в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Президент России поделился с корейским лидером информацией в контексте предстоящих переговоров с Дональдом Трампом», — отмечается в публикации.

Кроме того, Путин поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной Дня Освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Северокорейский лидер подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник «общим», так как помнят, какой вклад внесла Красная Армия. Также главы государств условились и дальше поддерживать личные контакты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Дипломаты обсудили подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа, а также подтвердили настрой на успешное проведение переговоров.