В ГД объяснили, почему проект об учебе мигрантов не нарушает Конституцию РФ

В Госдуму внесли доработанный законопроект о платном обучении детей-мигрантов с первого по 11 класс. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и автор инициативы Ярослав Нилов объяснил, что иностранные дети могут учиться за плату или возвращаться домой.

По его словам, полученные деньги можно использовать для повышения качества образования и материально-технического обеспечения школ. Кроме того, парламентарий предложил ограничить количество бесплатных попыток сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов тремя разами в год, чтобы снизить нагрузку на систему.

Глава департамента Минпросвещения Александр Реут называл идею о запрете бесплатного обучения мигрантов антиконституционной, однако Нилов подчеркнул, что в Конституции нет такого положения.

— Найдите фразу в Конституции, где речь идет о том, чтобы за счет российских налогоплательщиков необходимо было бы обучать иностранных детей, детей трудовых мигрантов. Нет такого, — парировал Нилов.

Он добавил, что многие дети в республиках бывшего СССР не владеют русским языком, и лучше пусть они ждут дома своих родителей.

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов вмешался в спор и уточнил, что право на бесплатное образование иностранцев регулируется статьей 78 закона «Об образовании», а не Конституцией. Он отметил, что в российских школах учатся около 182 тысяч мигрантов, что создает дефицит мест и нагрузку на педагогов и бюджет, особенно учитывая низкий уровень владения русским языком у многих детей, сообщает 360.ru.

Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.