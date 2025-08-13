Путин перед отъездом на Аляску сделал неожиданный ход

Китайское издание Baijiahao рассказало о неожиданном ходе президента России Владимира Путина перед началом переговоров с лидером США Дональдом трампом на Аляске. Эксперты расценили это как стратегический шаг.

В статье говорится, что российский президент провел серию телефонных разговоров сразу после подтверждения даты саммита. Он, в частности, пообщался председателем КНР Си Цзиньпином.

Звонок в Пекин не был пустой формальностью, считают аналитики.

По их мнению, Путин выбрал момент, чтобы показать неизменность крепкого стратегического партнерства с Китаем, независимо от того, каким будет исход переговоров с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может и не быть, если он «не получит необходимые ответы» во время первой встречи.