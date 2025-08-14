Дорогие подарки и встречи со звездами: как в США принимали лидеров СССР

Александр Котлеткин
Первый в истории советско-американских отношений официальный визит первого секретаря ЦК КПСС и главы советского правительства Никиты Хрущева в США, 15-27 сентября 1959 года. Жители Сан-Франциско приветствуют высокого гостя
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев во время проезда кортежа по улицам города, 1959 год
© Василий Егоров/ТАСС
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время пребывания на студии «XX век Фокс» посетил съемочный павильон кинофильма «Канкан». Слева направо: французский киноактер Луи Журден,Никита Сергеевич Хрущёв, американская актриса Ширли МакЛейн, Нина Петровна Хрущёва , французский эстрадный певец и актер Морис Шевалье и американский певец Фрэнк Синатра, 1959 год
© Василий Егоров/ТАСС
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время выступления на утреннем заседании XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 1960 год
© Василий Егоров/ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон во время официальной встречи у Белого дома, 1973 год
© Эдуард Песов/РИА Новости
Советник по национальной безопасности США Генри Альфред Киссинджер, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, президент Соединенных Штатов Америки Ричард Милхауз Никсон, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и личный переводчик Л. И. Брежнева Виктор Михайлович Суходрев на президентском катере во время прогулки на реке Потомак, 1973 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев за рулем подаренного ему автомобиля Lincoln Continental и 37-й президент США Ричард Никсон на территории загородной резиденции президентов Соединенных Штатов Америки в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, 1973 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Генеральный секретарь Советского Союза Леонид Брежнев и президент Соединённых Штатов Ричард Никсон поднимают бокалы шампанского после подписания соглашения под названием «Сотрудничество в области науки и техники в сфере мирного использования атомной энергии» в Восточном зале Белого дома, 1973 год
© Legion-Media
Ньюйоркцы приветствуют Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Рональда Рейгана во время официального визита М.С. Горбачева в США, 1988 год
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Советский и американский президенты с супругами после прилета в загородную резиденцию Президента США - Кемп-Дэвид. Во время официального визита Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США, 1990 год
© Александр Макаров/РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент США Джордж Буш. Загородная резиденция Президента США Кэмп-Дэвид. Государственный визит М. Горбачева в США, 1990 год
© Леонид Палладин/РИА Новости
Президент Соединённых Штатов Джордж Буш встречается с президентом Союза Советских Социалистических Республик Михаилом Горбачёвым в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 1990 год
© Ron Sachs/dpa/TACC

Отношения между СССР и США сложно назвать простыми. Страны постоянно соперничали друг с другом не только на мировой арене, но и за пределами Земли. Глобальное противостояние было настолько суровым, что мир не раз балансировал на грани вооруженного конфликта. Несмотря на полную идеологическую противоположность, лидеры СССР и США не только находили силы и время для встречи на нейтральной территории, но и совершали взаимные визиты друг к другу. О том, как в Штатах встречали высокопоставленные делегации из Советского Союза, вспоминает издание RBC.ru.

Первым советским генсеком, посетившим Америку с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В 1959 году он прибыл в Штаты по приглашению президента Дуайта Эйзенхауэра, которому при встрече вручил копию вымпела, отправленного советской ракетой на Луну. После переговоров в Белом доме Хрущев отправился в Лос-Анджелес, где пообщался с Фрэнком Синатрой, Гэри Купером и другими звездами Голливуда. Затем, в Сан-Франциско, советский лидер встретился с фермером Росуэллом Гарстом, что позже вылилось в масштабную кампанию по внедрению кукурузы в Советском Союзе. Также в октябре 1960 года Хрущев принял личное участие в ХV сессии Генассамблеи ООН, где познакомился с Фиделем Кастро.

Следующий визит на высшем уровне в США состоялся лишь в июне 1972 года. И хотя поездка Леонида Брежнева проходила на фоне политической разрядки между двумя странами, атмосфера в Вашингтоне была напряженной. Приезд советского лидера совпал с началом Уотергейтского скандала, который позже вынудил американского президента уйти в отставку. Тем не менее Брежнев и Никсон провели несколько встреч в резиденции президентов Кэмп-Дэвиде, а также на вилле в Сан-Клементе. Стороны обсуждали предотвращение ядерной войны и арабо-израильский конфликт. Перед отъездом американский президент подарил Брежневу пятидверный Lincoln Continental с велюровым салоном и гравировкой «На добрую память. С наилучшими пожеланиями».

С началом перестройки в СССР отношения между двумя странами начали стремительно налаживаться. Генеральный секретарь и позже президент Михаил Горбачев посещал Штаты в 1987, 1988 и 1990 годах. Так, во время первой встречи с американским президентом Рональдом Рейганом лидеры подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1988 году Горбачев выступил во время 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где сообщил о намерении вывести часть войск из стран Варшавского договора. В 1990 году советский лидер приехал в США вместе с супругой Раисой. На этот раз его встречал президент Джордж Буш-старший. Горбачев посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, Миннеаполис, Сент-Пол и Сан-Франциско. Стороны обсуждали дальнейшее сокращение вооружений, объединение Германии и торговое соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами.