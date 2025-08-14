Дорогие подарки и встречи со звездами: как в США принимали лидеров СССР

Отношения между СССР и США сложно назвать простыми. Страны постоянно соперничали друг с другом не только на мировой арене, но и за пределами Земли. Глобальное противостояние было настолько суровым, что мир не раз балансировал на грани вооруженного конфликта. Несмотря на полную идеологическую противоположность, лидеры СССР и США не только находили силы и время для встречи на нейтральной территории, но и совершали взаимные визиты друг к другу. О том, как в Штатах встречали высокопоставленные делегации из Советского Союза, вспоминает издание RBC.ru.

Первым советским генсеком, посетившим Америку с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В 1959 году он прибыл в Штаты по приглашению президента Дуайта Эйзенхауэра, которому при встрече вручил копию вымпела, отправленного советской ракетой на Луну. После переговоров в Белом доме Хрущев отправился в Лос-Анджелес, где пообщался с Фрэнком Синатрой, Гэри Купером и другими звездами Голливуда. Затем, в Сан-Франциско, советский лидер встретился с фермером Росуэллом Гарстом, что позже вылилось в масштабную кампанию по внедрению кукурузы в Советском Союзе. Также в октябре 1960 года Хрущев принял личное участие в ХV сессии Генассамблеи ООН, где познакомился с Фиделем Кастро.

Следующий визит на высшем уровне в США состоялся лишь в июне 1972 года. И хотя поездка Леонида Брежнева проходила на фоне политической разрядки между двумя странами, атмосфера в Вашингтоне была напряженной. Приезд советского лидера совпал с началом Уотергейтского скандала, который позже вынудил американского президента уйти в отставку. Тем не менее Брежнев и Никсон провели несколько встреч в резиденции президентов Кэмп-Дэвиде, а также на вилле в Сан-Клементе. Стороны обсуждали предотвращение ядерной войны и арабо-израильский конфликт. Перед отъездом американский президент подарил Брежневу пятидверный Lincoln Continental с велюровым салоном и гравировкой «На добрую память. С наилучшими пожеланиями».

С началом перестройки в СССР отношения между двумя странами начали стремительно налаживаться. Генеральный секретарь и позже президент Михаил Горбачев посещал Штаты в 1987, 1988 и 1990 годах. Так, во время первой встречи с американским президентом Рональдом Рейганом лидеры подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1988 году Горбачев выступил во время 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где сообщил о намерении вывести часть войск из стран Варшавского договора. В 1990 году советский лидер приехал в США вместе с супругой Раисой. На этот раз его встречал президент Джордж Буш-старший. Горбачев посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, Миннеаполис, Сент-Пол и Сан-Франциско. Стороны обсуждали дальнейшее сокращение вооружений, объединение Германии и торговое соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами.