В России предположили развитие событий на Украине после встречи Путина и Трампа

Евросоюз в скором времени может отвернуться от президента Украины Владимира Зеленского и попытаться наладить отношения с Россией. Развитие событий вокруг украинского конфликта после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предположил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению сенатора, если на сегодняшний день Европа еще пытается доказать, что «идет одним фронтом» вместе с Зеленским, то вскоре ситуация может перемениться.

«Я думаю, очень быстро они отвернутся от Зеленского, когда наступит час, и очень быстро попытаются бежать даже впереди Трампа в попытке наладить с нами какие-то отношения», — обозначил Джабаров.

Он также добавил, что в решении украинского конфликта будет неуместен торг в отношении новых регионов России и Крыма.

Со слов сенатора, помимо конфликта на Украине Путин и Трамп обсудят вопросы экономики и восстановления дипломатических отношений.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сценарии украинского конфликта после встречи Путина и Трампа. В частности, он считает, что вероятность витка эскалации мала.