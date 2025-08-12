В России объяснили Трампу, почему не взяли Киев за 4 часа
В Госдуме ответили на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия уже через четыре часа могла бы быть в Киеве в начале СВО, но танки застряли в грязи, так как один из генералов якобы принял ошибочное решение идти через поля, а не по шоссе.
"На предмет военной тактики американцам нас учить нечему", - приводит портал "Лента.ру" слова представителя комитета Госдумы по обороне.
"Танковая атака там не предусматривалась", - добавил депутат.
Кроме этого парламентарий напомнил о десантной операции в Гостомеле, которая, по его словам, войдет в мировые военные учебники. Также он объяснил, что дальнейшие события в начале 2022 года связаны с доверием России к обещаниям западных политиков, которые в очередной раз обманули.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия могла добиться молниеносного успеха в начале СВО, если бы не стратегические просчеты одного генерала.
Россия «могла быть в Киеве через четыре часа», отметил Трамп, добавив, что один из генералов "решил пойти через поля", а не напрямую через шоссе и танки застряли в грязи после дождей.