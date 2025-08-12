В западных странах отсутствует единая стратегия по запуску диалога с РФ. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Собеседник отметил, что оценки иностранных лидеров относительно предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, лидеров США и России, вызывают неоднозначную реакцию.

По словам Толмачева, «заявленная цель встречи — положить начало договорному процессу между двумя сверхдержавами». Однако осталось понять, готовы ли к нему США, подчеркнул парламентарий.

«Последние действия и заявления ее руководства весьма противоречивы, а уж высказывания западных партнеров США позволяют сделать вывод, что никакой общей линии на Западе нет», — заявил Толмачев.

Диалог между лидерами России и США состоится 15 августа на Аляске. Как стало известно, темой встречи станет завершение украинского конфликта. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас уже заявила о том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и Евросоюз.