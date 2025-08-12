Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили подготовку к предстоящей 15 августа встрече лидеров двух стран на Аляске. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"12 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа", - указали в МИД.

Стороны подтвердили настрой на успешное проведение российско-американского саммита на Аляске.

