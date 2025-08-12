Египетская телестудия Al-Nahar заявила, что президент России Владимир Путин занимает сильную позицию в преддверии встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

© kremlin.ru

Путин добился политического преимущества "без единой уступки", говорится в публикации. Планируемая встреча свидетельствует о провале попыток изоляции Москвы.

Путин и Трамп встретятся 15 августа. Местом проведения саммита станет Аляска. Встреча станет первой после переизбрания Трампа президентом. Недавно колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион также заявил, что сама по себе достигнутая Путиным и Трампом договоренность о встрече является победой Кремля.