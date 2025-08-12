В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

На фоне острого социально-экономического кризиса современным европейским элитам жизненно необходим «враг», на которого можно свалить все собственные беды и списать свои провалы.

Так в интервью изданию «Эксперт» официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила причину враждебного отношения Европы к России.

«Становление многополярного мира, появление новых по-настоящему независимых и суверенных центров силы пугает Запад, цепляющийся за ускользающую гегемонию, — указала дипломат. — Отсюда и постоянные попытки очернить не только нашу страну, но и БРИКС, наших партнеров, страны Африки, Азии, Латинской Америки».

Ранее Захарова отметила, что заявление, одобренное международной коалицией по возвращению украинских детей, является проявлением русофобии. Представитель МИД добавила, что оно нацелено не на помощь детям, а на продолжение кампании клеветы против России. Возвращению детей может способствовать только деполитизированное взаимодействие омбудсменов, уточнила спикер внешнеполитического ведомства.