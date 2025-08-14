Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об укреплении отношений России и КНДР благодаря российскому лидеру Владимиру Путину и главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

«Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ.

Отдельно Володин напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Володин прибыл с официальным визитом в Пхеньян.