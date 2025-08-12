Захарова заявила о планах Запада монополизировать технологии ИИ

Страны Запада хотят монополизировать технологии искусственного интеллекта в надежде удержать ускользающую гегемонию в информационной среде.

Об этом заявила в интервью изданию "Эксперт" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Становление многополярного мира, появление новых, по-настоящему независимых и суверенных центров силы пугает Запад, цепляющийся за ускользающую гегемонию. Там, очевидно, рассчитывают воспользоваться переходом к новому технологическому укладу и, монополизировав технологии искусственного интеллекта, открыть эпоху "Неоколон-ИИ-ализма", - отметила она.

Дипломат добавила, что эти "потуги" Запада требуют от них дополнительных дезинформационных усилий, "чем они с упоением и занимаются".

"Отсюда и постоянные попытки очернить не только нашу страну, но и БРИКС, наших партнеров, страны Африки, Азии, Латинской Америки", - подчеркнула Захарова.

Самое действенное оружие против дезинформации, по словам официального представителя МИД РФ, - правда и факты. Она отметила, что в качестве инструментария для этого Россия использует все доступные средства - и традиционные, и новые.