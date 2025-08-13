Володин прибыл в КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян, сообщила пресс-служба ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, в программе визита, который продлится до 15 августа, - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.