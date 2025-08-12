Володин посетит КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации 14-15 августа посетит Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

«В программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, — участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи», — уточнили в пресс-службе.

Визит состоится по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики.

Ранее, 23 июля, Вячеслав Володин поблагодарил граждан и руководство КНДР за поддержку в борьбе с украинскими вооруженными формированиями в Курской области. Он подчеркнул, что военные КНДР вместе с российскими солдатами и офицерами «защищали нашу Родину как свою», и пообещал, что «мы никогда этого не забудем».