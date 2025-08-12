В Госдуму внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и техникумах.

По словам одного из авторов проекта, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, сегодня в российских школах обучается около 182 тыс. несовершеннолетних иностранцев, что порождает острый дефицит мест для учеников, а также резко увеличивает нагрузку на преподавателей и бюджетную систему.

«Чтобы не усугублять ситуацию, пусть мигранты заключают договор с учебным заведением и платят — или сами, или это сделает работодатель», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по данным РИА Новости, проектом предлагается установить не более трёх попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.

Ранее в ГД внесли проект о пересмотре бесплатной учёбы в 10—11-х классах детей мигрантов.

В Минпросвещения России позже назвали идею противоречащей Конституции.