Конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а те, кто придерживается «неудачных» подходов бывшего президента США Джо Байдена, обречен на провал. Так прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас «о будущей агрессии РФ в Европе» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Ранее Каллас по итогам видеосовещания с европейскими главами МИД заявила о трех необходимых пунктах для окончания конфликта на Украине и предотвращения «будущей российской агрессии». Среди них, по ее словам, «трансатлантическое единство, поддержка Киева и давление на РФ». Кроме того Каллас анонсировала работу над 19-м пакетом санкций против Москвы, подчеркнув, что ЕС не пойдет ни на какие уступки, пока конфликта на Украине не завершится.