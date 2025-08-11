Своим призывом исключить русский язык из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева, новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская «харкнула» на Европейскую хартию. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Ивановская призвала исключить русский язык из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. По ее словам, «русский язык не нуждается в защите».

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — отреагировала на это Захарова.

Она напомнила, что ранее польские шляхтичи так называли людей физического труда, но затем РФ «возвела человека труда на пьедестал, став величать быдлом оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды».

«Киевский режим — это и есть групповое быдло. И нечего, Григорий Борисович (Карасин, председатель Комитета Совфеда по международным делам), Ивановскую называть иначе, тем более "мадам". Не Ваша она дама, и не дама вовсе — быдло пола не имеет», — заключила Захарова.

Ранее Карасин, комментируя призыв Ивановской, указал, что омбудсмен находится в шаге от того «чтобы запретить русских как нацию Европы» и «предложить создать механизмы для выполнения этой задачи». Сенатор подчеркнул, что «в истории это уже бывало».