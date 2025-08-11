Пушков оценил цели Трампа и евролибералов на Украине

Цели президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине не идентичны целям евролибералов. Об этом у себя в Telegram-канале заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что после провала срыва переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным европейские лидеры решили сконцентрироваться на другом — теперь они «отчаянно стремятся повлиять» на грядущий саммит.

«Они видят свою задачу в том, чтобы договориться с американским главой о неких "красных линиях", за которые он не выйдет в ходе переговоров», — добавил Пушков.

По оценкам сенатора, если Трамп и пойдет на обсуждение этих моментов, то жестко придерживаться их он «вряд ли будет».

«У переговоров — своя логика, а цели президента США в этом конфликте не идентичны целям евролибералов. Кроме того, Трамп уже указывал европейцам, что у них было три года, чтобы начать переговоры, но они ничего не сделали. Вместо этого они лишь разжигали конфликт», — заключил Пушков.

Напомним, что саммит Путина и Трампа на Аляске состоится 15 августа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.