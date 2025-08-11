Вассерман назвал два варианта для Зеленского после встречи Путина и Трампа

Украинского президента Владимира Зеленского, как и всех представителей властей Украины ждет либо суд, либо смерть до этого суда. С таким мнением выступил депутат Государственной думы РФ и известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

По его словам, именно такими будут последствия для Зеленского и его окружения после переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

— Судьба террористов всегда одна и та же. С ними рано или поздно возможны переговоры, но только по одному вопросу: кто из них хочет дожить до суда, а кто предпочитает погибнуть до него, — сказал Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что президенты обсудят и другие вопросы, не касающиеся украинского конфликта, передает Aif.ru.

9 августа Трамп объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

Также он добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным на Аляске будет убеждать его завершить конфликт на Украине. Он отметил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной», и допустил, что по итогам российско-американского саммита он может выйти из дипломатии по Украине.