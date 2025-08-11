В Госдуме отреагировали на фото сотрудницы суда Киева с нацистским флагом

Секретаря Святошинского суда Киева Анастасию Мирзак, сфотографировавшуюся с нацистским флагом, следует «выжигать каленым железом». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее Мирзак разместила у себя в соцсетях фотографии с нацистским флагом со свастикой. Против нее в Киеве было возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Несмотря на это позже Мирзак опубликовала новый снимок с изображением свастики.

Комментируя это, Журавлев указал, что, исходя из общего идеологического настроя киевского режима, 23-летней сотруднице суда «должен грозить вовсе не тюремный срок, а поощрение и повышение по служебной лестнице».

«Нацизм давно уже исповедует все украинское руководство. Если вспомнить тех самых попавших в российский плен украинских боевиков с "Азовстали", то большинство из них с ног до головы было покрыто нацистскими татуировками», — добавил депутат.

Он напомнил, что тогда в Европе решили сделать вид, что «не замечают этого, а теперь вдруг всполошились».