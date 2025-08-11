В России назвали условие для принятия Трампом приглашения посетить Москву

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву при одном условии — если будут достигнуты определенные соглашения во время переговоров на Аляске.

© Lenta.ru

Ответ главы Белого дома на приглашение президента России Владимира Путина предположил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков, пишет «Комсомольская правда».

«Что касается ответного визита Трампа, которому мы уже передали приглашение, то в Крым-то он не прилетит точно, и новой встречи лидеров в Ялте не будет. Это фантастика, хотя Трамп и способен, как кажется, на внезапные поступки», — сказал Цеков, назвав приглашение как таковое смелым шагом со стороны Москвы.

При этом он отметил, что ответного визита президента США в Россию может и вовсе не случиться.

«Надо сначала достичь результата на встрече 15 августа на Аляске. Если будет там реальный результат, будет дальнейшее развитие уже на встрече у нас. А если результата не будет на Аляске, то и Трамп к нам уже не полетит», — подчеркнул политик.

Он спрогнозировал, что Россия и США с высокой степенью вероятности достигнут определенных договоренностей, но они могут быть проигнорированы Украиной и Евросоюзом.

Цеков также высказал предположение, что место первых переговоров — Аляску — предложила именно Россия. По его мнению, это свидетельствует о том, что у Москвы нет никаких опасений насчет подвохов со стороны США.

«Неправильно думать, что все за и против не были нами взвешены. И мы посчитали, что с точки зрения установления доверительных отношений это место отлично подходит», — заключил собеседник издания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что взаимные приглашения президентов России и США посетить страны и планы провести отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы.