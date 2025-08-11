В России отреагировали на выделение властями Азербайджана гумпомощи Украине

Российский политолог Евгений Михайлов прокомментировал решение властей Азербайджана выделить 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Соответствующий указ ранее подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно документу, средства предназначены для закупки и отправки на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.

Два миллиона долларов – это не так уж и много. За последние годы власти Азербайджана регулярно оказывали помощь Киеву, и там фигурировали гораздо большие суммы. Азербайджан всегда демонстрировал свое негативное отношение к происходящему на Украине и никогда не скрывал своего лояльно отношения к киевскому режиму. При этом до последнего времени в Баку показательно соблюдали нейтралитет. Однако на фоне происходящего в последнее время в отношениях России и Азербайджана, полагаю, теперь там начнут оказывать поддержку киевскому режиму демонстративно. Как минимум в гуманитарном плане. Сегодня это будет два миллиона долларов, а завтра уже пять. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Ильхам Алиев и украинский глава Владимир Зеленский ранее осудили авиаудары российских военных по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR, расположенной на территории Украины, напомнил эксперт.

«Поэтому удивляться решению Азербайджана оказать гуманитарную помощь украинскому режиму не стоит. Здесь можно только задать вопрос о том, почему мы до сегодняшнего дня не обращали внимания на те предприятия, которые встроились в украинскую экономику и поддерживали ВСУ, действуя в рамках определенных договоренностей. Поэтому действия РФ тоже неудивительны, они просто вынудили украинский режим лишний раз искать альтернативные формы поставок топлива. Здесь Азербайджан не должен обижаться или предъявлять претензии», - сказал он.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что со стороны Москвы не последует резкой реакции на решение властей Азербайджана направить 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

«Ведь здесь не идет речи о поставках оружия… Москва сейчас делает свое дело в рамках СВО. И если это будет нужно, то любая энергетическая поддержка киевского режима будет уничтожаться. И тут неважно, откуда именно такая поддержка будет поступать. Азербайджан выразил желание отправить груз на Украину, но, если он «попадет под раздачу», значит, сами виноваты», - сказал политолог.

При этом Михайлов допустил, что в дальнейшем Баку будет оказывать военную помощь Киеву под прикрытием гуманитарных поставок.

«Но это уже покажет время», - подчеркнул он.

Отношения Москвы и Баку еще не дошли до серьезного дипломатического и экономического противостояния, отметил эксперт.

«Стороны ведут диалог. Но Азербайджан занял такую позицию, которая подразумевает попытки давления на Россию, а это ни к чему хорошему не приведет. Полагаю, ситуация в отношениях Москвы и Баку окончательно прояснится в ближайший месяц. Либо мы восстановим отношения, либо мы перейдем в некую иную стадию межгосударственных контактов», - заключил политолог.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев своем Telegram-канале ранее выразил мнение, что в России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Баку отправить гуманитарную помощь Украине.