В России жестко ответили на претензии Японии

Претензии Японии на Южные Курилы — это не более чем личные желания, которые возведены в ранг национальной идеи. Об этом заявил NEWS.ru депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов.

Как уточнил парламентарий, первопроходцами этих земель были русские казаки в середине XVII века. По его словам, есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. Так, «японские притязания на Южные Курилы — не более чем хотелки, которые возведены в национальный культ», отметил депутат.

«Курилы — русские острова, отвоеванные у приспешников нацистов, политые кровью наших солдат. Я так и предлагал их называть — Русскими островами или Восточно-Русскими островами. Это наша земля — была, есть и будет. Точка! А Япония пусть высказывает претензии сама себе», — подчеркнул Миронов.

В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курил. В МИД РФ в свою очередь сообщили, что подобные слова неприемлемы. Там заявили, что «упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии».