Путину рассказали о решении застарелых проблем Омской области
Владимир Путин принял в Кремле губернатора Омской области. Виталий Хоценко доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.
Устойчивый рост демонстрирует промышленное и оборонное производство. В прошлом году собран рекордный урожай зерновых - более четырех миллионов тонн. Активно привлекаются инвестиции, валовой региональный продукт впервые превысил триллион рублей. Постепенно решаются и застарелые проблемы с аварийным жильем и развитием автомобильных дорог.
Хоценко: Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18 процентов. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была. Запускаем новый цикл инвестиционных проектов. Это все крупные компании – "Газпромнефть", группа компаний "Титан", тепличные комбинаты", "ЭКО-культура", компания "РОСТ". Омский аэропорт новый мы запускаем".