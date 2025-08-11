Путину рассказали о решении застарелых проблем Омской области

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Омской области. Виталий Хоценко доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

© пресс-служба Президента РФ

Устойчивый рост демонстрирует промышленное и оборонное производство. В прошлом году собран рекордный урожай зерновых - более четырех миллионов тонн. Активно привлекаются инвестиции, валовой региональный продукт впервые превысил триллион рублей. Постепенно решаются и застарелые проблемы с аварийным жильем и развитием автомобильных дорог.