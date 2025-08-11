Симоньян озвучила связанное со встречей Путина и Трампа сомнение

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила сомнение, связанное со встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированной на 15 августа. Об этом она порассуждала, отвечая на вопросы участников форума «Истоки», запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не можем с вами сказать с уверенностью даже на 50 процентов, что эта встреча вообще состоится. А тем более — что из нее выйдет», — заявила Симоньян, отвечая на вопрос одного из слушателей о том, как, по мнению журналистки, пройдет встреча президентов России и США.

Она также подчеркнула, что наблюдает в современном информационном пространстве сильную турбулентность. Поэтому прогнозы в имеющихся реалиях делают только «не очень умные люди», добавила медиаменеджер.

Ранее портал Alaska Landmine раскрыл возможное место встречи Путина и Трампа. Сообщалось, что им может стать курортный город Гирдвуд.

Зеленский выступил с обращением перед встречей Путина и Трампа

9 августа Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске. Эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.