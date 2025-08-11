В МИД рассказали об отрезвляющем для Запада заявлении России

Заявление России о выходе из моратория по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) имело отрезвляющий эффект для Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», — отметил дипломат.

При этом Рябков назвал реакцию западных стран на выход российской стороны из договора достаточной глухой и невнятной. «Здесь работает логика такая: вот русские пошли на важный и значимый шаг, давайте не будем сами, демонстрируя собственные эмоции и тревогу по этому поводу, добавлять им очков», — пояснил он.