Белгородский губернатор призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал найти другое место работы чиновнику, отказавшемуся ехать в приграничье из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Гладков во время заседания правительства региона.

Речь идет о заместителе министра спорта Белгородской области Андрее Дятлове. По мнению Гладкова, если человек не может из-за своего характера справиться с текущей обстановкой в регионе, то «эти должности не для него».

Губернатор предположил, что в рамках действующего законодательства эти должности необходимо предоставлять тем, кто способен исполнять поручение о поездке в приграничье, несмотря на текущую обстановку.

«Наверное, нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другого трудоустройства этому человеку», — добавил Гладков.

Он также предупредил, что у него не было задачи кого-то обидеть.

В конце июля Гладков рассказал, как отправился в поселок Уразово Валуйского округа и посетил пострадавшие от атак украинских беспилотников и обстрелов объекты инфраструктуры. Он тогда добавил, что Дятлов отказался посетить Уразовский физкультурный комплекс «Русич» из-за опасений за свою жизнь.