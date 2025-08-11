В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

Россия и США могут предложить лидеру Украины Владимиру Зеленскому федерализировать Украину. Об этом сообщил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация», — заявил он.

По словам Яковенко, у регионов должна быть возможность развивать исторические связи с Россией. Он подчеркнул, что экономически существовать Украина сможет только в сотрудничестве с Москвой.

Зеленский выступил с обращением перед встречей Путина и Трампа

9 августа президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи президентов символичным. По его словам, Аляска отсылает к позитивной части общей истории.