Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров на Аляске как победитель. Такое мнение выразили в турецкой газете Milliyet.

«Путин ведет политику, скорее, как шахматист: его ходы рассчитаны, он не верит в фактор удачи... Следует изначально исходить из того, что он получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров», - говорится в материале.

Как отмечает издание, в отличие от российского лидера, Трамп ведет свою политику как игрок в покер методом блефа, повышения ставок и резкого ухода. Кроме того, часть стран ЕС попытается убедить его не соглашаться на план урегулирования на Украине без учета мнения блока стран.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение о том, что встреча лидеров России и США принесет мир и глобальную безопасность. Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске в пятницу, 15 августа.