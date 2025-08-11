России посоветовали брать пример с Европы в общении с Трампом

России следует брать пример с Европы в общении с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как заявил эксперт, в коммуникации с американским лидером главы европейских государств используют лесть, идут на обман, притворяются его друзьями. В качестве примера Марков привел поведение президента Финляндии Александра Стубба.

«Там совершенно нагло: из всех глав Европы выбрали того, кто лучше всех играет в гольф. Это президент Финляндии. И поручили ему изображать дружбу с Трампом и играть с Трампом в гольф где только можно», — рассказал Марков.

В итоге, по словам политолога, Трамп стал принимать решения в пользу Европы. Он посоветовал российским политикам делать так же, как европейцы.

России надо не презирать Европу за лесть и обман Трампа, а учиться у Европы. Надо назначить в России одного или двух или трех льстецов Трампа, которые бы его все время хвалили — Сергей Марков.

