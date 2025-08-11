Дмитриев: встреча Путина и Трампа принесет мир и глобальную безопасность
Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом должна принести мир. Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Неоконы (неоконсерваторы - Прим. ред.) и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность», - написал он в соцсетях.
Ранее Дмитриев допустил, что ряд государств попытается сорвать встречу лидеров России и США.
Генсек НАТО назвал переговоры на Аляске «проверкой Путина»
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.