Грэм*: США не собираются унизить Путина на переговорах по Украине

Соединённые Штаты не стремятся унизить российского лидера Владимира Путина в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

© Zuma / ТАСС

«Мы не собираемся унизить Путина, мы хотим заключить сделку, которая гарантирует отсутствие третьего вторжения», — цитирует его Politico.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп намерен навсегда положить конец конфликту таким образом, чтобы исключить его повторение.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что Владимир Зеленский пребывает в панике из-за встречи Путина и Трампа.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.