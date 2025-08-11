НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но без формального членства и гарантий безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" опубликованной в РИА Новости.

По его словам, пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию. Отказ от нейтралитета и присоединения страны к альянсу Кишенев объясняет якобы необходимостью укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики.

"На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность. Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", - пояснил Шойгу.

Он также напомнил, что на практике сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. По его словам, достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2-6 раз только за последние 10 лет.

"Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", - считает секретарь Совбеза России.

Он также обратил внимание на то, что "Евроинтеграционный" курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС.