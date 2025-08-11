NYT: Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске без представителей Украины

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа без представителей Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске без присутствия там украинцев, если только приглашение не поступит в последнюю минуту», — говорится в сообщении издания.

При этом, напоминает газета, посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский все же сможет присутствовать на пятничной встрече на Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.