Путин направил приветствие участникам молодёжного форума «Машук» в Пятигорске

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного образовательного форума «Машук» в Пятигорске.

Его телеграмма приводится на сайте Кремля.

«Гостеприимный Пятигорск вновь становится центром притяжения для... активистов Движения первых, преподавателей, наставников... студентов педагогических вузов и колледжей», — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что лекции и встречи в рамках форума с экспертами, ветеранами спецоперации, участниками программы «Время героев» и Всероссийского проекта служения «Твой герой» предоставят гостям возможности для профессионального и личностного роста, обмена опытом и реализации собственных проектов.

Ранее Путин на встрече с участниками программы «Время героев» отметил, что путь к бессмертию русского народа и России лежит через победы, которых достигают военнослужащие в зоне спецоперации.