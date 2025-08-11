Сенатор прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Страны-члены Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) будут подвергать сомнению все договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил сенатор Григорий Карасин в беседе с США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европейцы и натовцы изначально придерживаются стереотипа неприемлемости сильной России... Они будут подвергать сомнению все договоренности, направленные на конструктивный выход из украинского кризиса, будут противодействовать им и мешать продвижению вперед», — сказал Карасин.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.