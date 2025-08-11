В Госдуму внесут законопроект о вступлении в политические партии с 16 лет

В Госдуму РФ будет внесен межфракционный законопроект, в соответствии с которым предлагается разрешить вступление в политические партии с 16-ти летнего возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту, автором которого стал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, отмечается, что с целью большего вовлечения молодёжи в общественно-политическую жизнь и формирования у неё активной политической позиции необходимо снизить возрастной ценз для вступления в политические партии с 18 до 16 лет.

По мнению депутата, снижение возраста будет способствовать развитию партийно-политической системы страны. 26 июля председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что молодежь не должна стремиться в политику "сразу после диплома", не имея за плечами жизненного и профессионального опыта.