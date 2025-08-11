Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости, что Кишинёв с помощью спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную зачистку информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия «российской пропаганде».

По его словам, ярким примером является созданный в 2023 году Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией «Патриот», предназначенный на деле для борьбы с политической оппозицией.

Кроме того, добавил Шойгу, служба информации и безопасности Молдовы после начала спецоперации на Украине приостановила лицензии ведущих русскоязычных и оппозиционных телеканалов, а также заблокировала более 50 сайтов российских СМИ под предлогом того, что они якобы распространяли ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность страны в условиях чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что защита башкана Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала решение суда о её аресте из-за отсутствия необходимых процедур.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова между тем на фоне приговора Гуцул сравнила президента Молдавии Майю Санду с бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили.