Уитакер заявил, что Россия и США обсуждают обмен территориями

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в беседе с CNN, что в США уже начались обсуждения с российской стороной касательно возможного обмена территориями с Украиной для последующего завершения конфликта.

© RT на русском

По его словам, в обсуждениях участвуют технические группы.

«Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие этом будут территории», — сказал Уитакер.

Ранее Уитакер допустил, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.