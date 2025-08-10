Слуцкий: лидерам стран Европы пора признать обреченность антироссийской политики

Главам европейских стран пора признать, что антироссийская политика, которую они проводят, обречена.

Слуцкий обратился с призывом к лидерам ЕС
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Так называемым лидерам стран Европы пора признать обреченность проводимой ими антироссийской политики и провал их украинской ставки. Обещанные военные поставки - так себе риторика с учетом крайне плачевного положения на фронте для Зеленского. Не помогут ни ему, ни его еврокукловодам", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя информацию о намерениях Генсека НАТО Марка Рютте продолжить поставки вооружений Украине.

По мнению Слуцкого, действия лидеров НАТО и ЕС имеют опосредованное отношение к украинскому урегулированию. Он отметил, что главы стран Европы противодействуют миру и историческим договоренностям ради собственных амбиций и власти.

"Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский локомотив", - написал Слуцкий.

Ранее Рютте сказал в интервью американскому телеканалу CBS News, что поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ, который пройдет 15 августа на Аляске. 14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Североатлантический альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot.