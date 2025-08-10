Слуцкий обратился с призывом к лидерам ЕС

Главам европейских стран пора признать, что антироссийская политика, которую они проводят, обречена.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Так называемым лидерам стран Европы пора признать обреченность проводимой ими антироссийской политики и провал их украинской ставки. Обещанные военные поставки - так себе риторика с учетом крайне плачевного положения на фронте для Зеленского. Не помогут ни ему, ни его еврокукловодам", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя информацию о намерениях Генсека НАТО Марка Рютте продолжить поставки вооружений Украине.

По мнению Слуцкого, действия лидеров НАТО и ЕС имеют опосредованное отношение к украинскому урегулированию. Он отметил, что главы стран Европы противодействуют миру и историческим договоренностям ради собственных амбиций и власти.

"Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский локомотив", - написал Слуцкий.

Ранее Рютте сказал в интервью американскому телеканалу CBS News, что поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ, который пройдет 15 августа на Аляске. 14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Североатлантический альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot.